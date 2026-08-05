Schaeffler Aktie
WKN DE: SHA015 / ISIN: DE000SHA0159
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05.08.2026 19:49:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Schaeffler auf 9,45 Euro - 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schaeffler von 10,45 auf 9,45 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Vanessa Jeffriess attestierte dem Industriezulieferer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein robustes zweites Quartal. Interessante Aussagen habe es zum Bereich Humanoide Roboter gegeben, doch solche Stories hätten nicht ausgereicht, um die Herausforderungen im Autosektor zu überlagern. Er sieht in der E-Mobilität aber immer noch eine große Chance für die Gewinnentwicklung./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 12:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 12:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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