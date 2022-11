ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Sixt-Stämme auf 100 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Sixt (Sixt SE St) nach Zahlen von 115 auf 100 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach einem Rekordquartal zeichne sich für das Schlussquartal keine Abschwächung ab, so dass der Autovermieter seine Jahresziele übertreffen sollte, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ungeachtet der recht optimistischen Erwartungen in Richtung des kommenden Jahres bleibe er aber wegen der zunehmenden Konjunkturunsicherheiten vorsichtig. Eine Normalisierung der Preise und höhere Kosten beinhalteten weitere Margenrisiken./gl/ajx

