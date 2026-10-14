Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|
14.10.2026 23:19:41
ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Vonovia auf 23 Euro - 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Vonovia (Vonovia SE) von 28,50 auf 23,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Bei den europäischen Immobilienwerten sei aktuell das Refinanzierungsrisiko nach Ablauf der Zinsbindung nicht mehr die größte Belastung, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Derzeit gingen die Gefahren mehr von einem schwächeren externen Wachstum, einem langsameren Dividendenwachstum, einem erneuten Druck auf die Vermögenswerte und einer zunehmenden Konsolidierung des Sektors aus. Gleichwohl blieben die Kosten für aktuelle Finanzierungsvorhaben hoch, sodass er seine Kursziele für die Branchenwerte im Schnitt reduziert habe./la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 11:20 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 12:00 / ET
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vonovia SE
|
14.10.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Vonovia auf 23 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
14.10.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Mittwochmittag fester (finanzen.at)
|
14.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
14.10.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
14.10.26
|Börse Frankfurt in Grün: DAX zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
13.10.26
|Berlin: Treffen zwischen Vonovia und der Linken platzt kurzfristig (Spiegel Online)
|
13.10.26
|EQS-PVR: Vonovia SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
13.10.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Handelsstart zu (finanzen.at)
Analysen zu Vonovia SE
|01.10.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.09.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|24.08.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.09.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|24.08.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Vonovia Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.08.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|16.09.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|07.09.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|12.05.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|08.05.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Vonovia SE
|16,64
|0,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: US-Börsen fallen letztlich -- ATX schließt stabil -- DAX schlussendlich etwas höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt trat auf der Stelle. Der deutsche Leitindex verbuchte zur Wochenmitte kleine Gewinne. Die US-Börsen bewegten sich abwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.