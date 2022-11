ANALYSE-FLASH: Jefferies setzt Rio Tinto auf Favoritenliste - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Rio Tinto in seine Favoritenliste "Franchise Picks" aufgenommen. Das Anlagevotum lautet bei einem Kursziel von 6700 Pence weiterhin "Buy", wie aus einer am Mittwoch vorliegenden Studie hervorgeht. Analyst Raj Jilka sieht den Bergwerkskonzern gut positioniert, um von einer Erholung des chinesischen Wirtschaftswachstums sowie einer Stabilisierung der dortigen Immobilienmärkte zu profitieren. Die "Franchise Picks"-Liste umfasst 13 besonders starke Empfehlungen aus den liquidesten der insgesamt über 700 von Jefferies beobachteten Aktien./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2022 / 13:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.11.2022 / 19:01 / ET