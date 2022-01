ANALYSE-FLASH: Jefferies startet About You mit 'Buy' - Ziel 23 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung der Papiere von ABOUT YOU bei einem Kursziel von 23 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die Aktien des Online-Modehändlers seien günstiger als die der Konkurrenz - trotz stärkerem Wachstum und vergleichbarer Profitabilität in ihren etablierteren Märkten, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er lobte den einzigartigen, Influencer-basierten Ansatz des Erlebnis-Shopping bei About You./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2022 / 11:29 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2022 / 19:00 / ET

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------