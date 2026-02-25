Alzchem Group Aktie

WKN DE: A2YNT3 / ISIN: DE000A2YNT30

25.02.2026 07:34:38

ANALYSE-FLASH: Jefferies startet Alzchem mit 'Buy' - Ziel 190 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung von Alzchem beim Kursziel von 190 Euro mit "Buy" aufgenommen. Das Spezialchemieunternehmen produziere unter anderem Kreatin für die Nahrungsmittelindustrie und den Sprengstoff Nitroguanidin für die Rüstungsbranche, schrieb Constantin Hesse am Dienstagabend in seiner Kaufempfehlung. Mit einer einzigartigen Plattform und führenden Nischenpositionen schirmten sich die Trostberger außerordentlich gut gegenüber der Konkurrenz ab. Angesichts des Margenpotenzials, beschleunigter Barmittelzuflüsse und Optionen in den USA sieht Hesse eine für viele Jahre attraktive Anlagestory./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 16:43 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 19:00 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

