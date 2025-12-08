AUTO1 Aktie
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
|
08.12.2025 11:04:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies startet Auto1 mit 'Buy' - Ziel 34 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung von AUTO1 bei einem Kursziel von 34 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Gebrauchtwagenhändler treibe die lange überfällige Digitalisierung voran, schrieb Giles Thorne in der am Sonntag veröffentlichten Empfehlung. Als "geborene Digital-Plattform" winke Auto1 qualitativ gutes Ergebniswachstum bis in ferne Zukunft./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 10:00 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2025 / 19:00 / ET
