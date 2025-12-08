Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-

AUTO1 Aktie

WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

08.12.2025 11:04:38

ANALYSE-FLASH: Jefferies startet Auto1 mit 'Buy' - Ziel 34 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung von AUTO1 bei einem Kursziel von 34 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Gebrauchtwagenhändler treibe die lange überfällige Digitalisierung voran, schrieb Giles Thorne in der am Sonntag veröffentlichten Empfehlung. Als "geborene Digital-Plattform" winke Auto1 qualitativ gutes Ergebniswachstum bis in ferne Zukunft./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 10:00 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2025 / 19:00 / ET

