Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
|
24.11.2025 07:19:38
ANALYSE-FLASH: Jefferies startet Nemetschek mit 'Buy' - Ziel 110 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung von Nemetschek (Nemetschek SE) beim Kursziel von 110 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Bereich Bausoftware stehe in der Digitalisierung noch relativ am Anfang, schrieb Charles Brennan in seiner am Sonntag veröffentlichten Kaufempfehlung. Nemetschek dürfte hier besonders stark wachsen - gerade dank der Bluebeam-Software./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 10:28 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2025 / 05:00 / ET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nemetschek SEmehr Nachrichten
|
07:19
|ANALYSE-FLASH: Jefferies startet Nemetschek mit 'Buy' - Ziel 110 Euro (dpa-AFX)
|
21.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht Verluste (finanzen.at)
|
21.11.25