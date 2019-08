ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Allianz SE auf 'Overweight' - Ziel 223 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz SE (Allianz) nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 223 Euro belassen. Die Resultate des Versicherers für das zweite Quartal seien durchwachsen gewesen, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der operative Gewinn habe leicht über den Erwartungen gelegen, die Kapitalausstattung gemäß Solvency II ein wenig darunter./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2019 / 08:09 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2019 / 08:10 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------