ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Delivery Hero auf 'Overweight' - Ziel 61 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Die Kennziffern hätten die starke Geschäftsentwicklung des Essenslieferanten unterstrichen, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Delivery Hero ernte nun die "gesäten" Investitionen. Die Aktie gehört zu seinen "Top Picks" im Sektor./edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2019 / 07:47 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2019 / 07:49 / BST