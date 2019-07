ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Deutsche Bank auf 'Neutral' - Ziel 6,25 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank nach der Ankündigung einer umfangreichen Restrukturierung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6,25 Euro belassen. Die mutigen Umbaupläne seien das erste Mal nicht halbgar, sondern stellten einen echten strategischen Schwenk dar, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte sieht für die Aktie kurzfristig bis zu 10 Prozent Luft nach oben. Allerdings komme es nun auf die Umsetzung des Konzernumbaus an./kro/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2019 / 02:29 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / / BST