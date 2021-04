ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nokia auf 'Neutral' - Ziel 3,80 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia auf "Neutral" mit einem Kursziel von 3,80 Euro belassen. Die Kennziffern für die Profitabilität und die Barmittel deuteten auf eine Erholung hin, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Besonders hervor hob der Experte das starke Umsatzwachstum des Netzwerkausrüsters in Nordamerika./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2021 / 08:00 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2021 / 08:07 / BST

