ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Ryanair auf 'Underweight' - Ziel 9,60 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr auf "Underweight" mit einem Kursziel von 9,60 Euro belassen. Der Billigflieger habe beim Reingewinn positiv überrascht, schrieb Analyst David Perry in einer ersten Reaktion am Montag. Die nicht treibstoffbezogenen Kosten seien geringer als erwartet ausgefallen./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2019 / 07:41 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2019 / 07:43 / BST