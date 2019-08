ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Siemens auf 'Overweight' - Ziel 124 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen für das dritte Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 124 Euro belassen. Analyst Andreas Willi bezeichnete die Margenentwicklung bei dem Industriekonzern am Donnerstag in einer ersten Einschätzung als schwach. Dies dürfte bedeutende Kürzungen bei den Markterwartungen zur Folge haben./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2019 / 06:59 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2019 / 07:00 / BST

