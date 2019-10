ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Software AG auf 'Neutral' - Ziel 26 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Software AG (Software) nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Umsatz habe die Erwartungen im dritten Quartal getoppt, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Es bleibe aber abzuwarten, bis das Digitalgeschäft und der Geschäftsbereich Internet der Dinge (IoT) endlich die Führungsrolle übernähmen./ag/ck

