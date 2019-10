ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Symrise auf 'Underweight' - Ziel 63 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Symrise nach der Gewinnwarnung der Biotechfirma Probi auf "Underweight" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Analystin Celine Pannuti senkte daraufhin ihre Schätzungen für den Aromenhersteller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Probi ist mehrheitlich im Besitz von Symrise./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2019 / 20:47 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2019 / 00:15 / BST