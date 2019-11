ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Traton auf 'Neutral' - Ziel 28 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für TRATON nach Zahlen zum dritten Quartal und der Warnung vor einem weitaus schwierigen Jahr 2020 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Volkswagens Lkw- und Bustochter habe im Industriegeschäft in puncto Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) wie vom Markt erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer ersten Reaktion am Montag./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2019 / 07:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2019 / 07:37 / GMT