AB InBev Aktie

WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

12.02.2026 16:04:38

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt AB Inbev auf 'Overweight' - Ziel 73 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev (Anheuser-Busch InBev) mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Overweight" belassen. Das vierte Quartal sei rund gelaufen, mit einer Besserung in Lateinamerika, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag nach Zahlen./rob/ag/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:01 / GMT

