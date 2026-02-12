AB InBev Aktie
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
|
12.02.2026 16:04:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt AB Inbev auf 'Overweight' - Ziel 73 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev (Anheuser-Busch InBev) mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Overweight" belassen. Das vierte Quartal sei rund gelaufen, mit einer Besserung in Lateinamerika, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag nach Zahlen./rob/ag/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 07:01 / GMT
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!