ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Adidas auf 'Neutral' - Ziel 215 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für adidas nach reduzierten Jahreszielen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Zwar habe der Markt mit diesem Schritt gerechnet, das Ausmaß der Margenrücksetzung sei aber schlimmer als befürchtet, schrieb Analystin Grace Smalley in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem stünden noch Fragezeichen hinter dem Umsatzausblick auf das zweite Halbjahr./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2022 / 23:17 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2022 / 23:17 / BST

