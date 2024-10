ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Adidas auf 'Overweight' - Ziel 260 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für adidas nach Nike-Zahlen mit einem Kursziel von 260 Euro auf "Overweight" belassen. Die Papiere behalten zudem den Stempel "Positive Catalyst Watch" für besonderen Optimismus vor dem Quartalsbericht. Die Signalkraft des Nike-Reports für die europäische Konkurrenz sei begrenzt, viele Aspekte seien unternehmensspezifisch, schrieb Analystin Olivia Townsend in ihrem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Aus der Telefonkonferenz habe sich aber die aktuelle Stärke anderer herauslesen lassen, gerade von Adidas./ag/gl

