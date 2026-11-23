Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
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23.11.2026 21:09:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Adyen auf 'Overweight' - Ziel 1160 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen (Adyen BV Parts Sociales) auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1160 Euro belassen. Analyst Sandeep Deshpande rechnet laut einem am Montagabend vorliegenden Kommentar nicht mit wesentlichen Strategie-Änderungen aufgrund des angekündigten Rückzugs von Mitgründer und Co-Vorstandschef (CEO) Pieter van der Does, da Co-CEO Ingo Uytdehaage dann die alleinige Vorstandsposition übernehme. Dennoch verwies Deshpande darauf, dass viele Investoren seit Herbst 2025 von der Kommunikation des Zahlungsabwicklers enttäuscht seien. Dies müsse sich dies ändern, damit sich die Aktie wieder positiv entwickeln könne./ck/rob/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 19:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 19:04 / GMT
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