AIXTRON Aktie
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
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15.10.2026 21:34:39
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Aixtron auf 'Overweight' - Ziel 54 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aixtron (AIXTRON SE) nach der Vorlage von Eckdaten auf "Overweight" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Der Auftragseingang und die Profitabilität des Chipindustrie-Ausrüsters hätten die Markterwartungen deutlich übertroffen, schrieb Craig A McDowell am Donnerstag. Seiner Meinung nach ist der sehr starke Auftragseingang im dritten Quartal weiterhin vor allem auf den Bereich Optoelektronik zurückzuführen. Die Analysten dürften nun ihre kurz- und mittelfristigen Schätzungen nach oben korrigieren./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 18:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 18:17 / BST
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