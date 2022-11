ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Allianz SE auf 'Neutral' - Ziel 210 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 210 Euro belassen. Mit dem Aktienrückkaufprogramm von bis zu einer Milliarde Euro habe der Versicherer eine Hauptsorge am Markt adressiert, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Und auch wenn dies erwartet worden sei, sei es eine positive Nachricht. Denn es zeige, dass sich die Allianz mit Rückzahlungen an Aktionäre nicht aufhalten lasse./ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2022 / 22:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2022 / 22:22 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------