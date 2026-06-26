ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Amazon auf 'Overweight' - Ziel 330 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Amazon mit einem Kursziel von 330 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Doug Anmuth sieht den Internetriesen mit der drittgrößten Werbeplattform überhaupt als großen Profiteur agentischer KI. Im Jahr 2026 rechnet er insgesamt mit einem Werbeumsatz von etwa 83 Milliarden US-Dollar bei einer operativen Marge von etwa 46 Prozent, wie er in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar schrieb./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 21:28 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.06.2026 / 04:00 / EDT

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