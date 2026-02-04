ams-OSRAM Aktie

WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4

04.02.2026 09:34:38

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt AMS-Osram auf 'Underweight' - Ziel 5,35 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AMS-Osram (ams) mit einem Kursziel von 5,35 Franken auf "Underweight" belassen. Der Verkauf des Teilbereichs des Sensorikgeschäfts mit nicht optischen Sensoren baue Schulden ab und sorge für eine stärkere Fokussierung, schrieb Analyst Craig McDowell am Dienstagabend./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 21:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 21:41 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

