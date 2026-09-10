ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Apple auf 'Overweight' - Ziel 340 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 340 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Produktpräsentation in diesem Herbst unter dem neuen Chef John Ternus habe seine Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Samik Chatterjee in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Apple habe mit den Preiserhöhungen einen Spagat hingelegt, um sowohl den Absatz als auch die Margen zu sichern./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 20:13 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 20:13 / EDT