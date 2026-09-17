ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Apple auf 'Overweight' - Ziel 340 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 340 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Der starke Anstieg der Vorlaufzeit bis zur Lieferung bereits verfügbarer neuer iPhone-Modelle dämpfe die Nachfragesorgen, schrieb Samik Chatterjee am Donnerstag nach der Auswertung aktueller Daten. Vor allem auf das aktuelle iPhone Pro müssten die Kunden länger warten als vor einem Jahr./rob/ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 00:43 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 06:00 / EDT