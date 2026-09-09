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09.09.2026 10:34:38

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Auto1 auf 'Overweight' - Ziel 37 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat AUTO1 mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Overweight" belassen. Der Rücktritt von Finanzchef Christian Wallentin aus familiären Gründen komme zu einem für den Online-Gebrauchtwagenhändler wichtigen Zeitpunkt für die Einführung von Finanzprodukten und dürfte zu Spekulationen führen, schrieb Marcus Diebel am Mittwoch. Es könnten Sorgen hinsichtlich Verzögerungen bei der Umsetzung der Unternehmensstrategie aufkommen, bis ein Nachfolger ernannt werde. Diebel sieht bei dem Unternehmen derweil die Turnaround-Story weiter auf einem guten Weg./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 07:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 07:59 / BST

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