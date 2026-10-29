AXA Aktie
WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628
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29.10.2026 21:49:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Axa auf 'Overweight' - Ziel 52 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AXA nach Neunmonatszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Farooq Hanif erwähnte in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Einschätzung das solide Umsatzwachstum, vor allem im Bereich der Schadens- und Unfallversicherungen. Dies sei gestützt worden von der Preisgestaltung, die besser gewesen sei als von ihm gedacht./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 18:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 18:25 / GMT
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