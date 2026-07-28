ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Barclays nach Zahlen auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Barclays nach Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 600 Pence belassen. Das Investmentbanking der britischen Großbank sei stark gelaufen, schrieb Kian Abouhossein in einer ersten Reaktion am Dienstag. Der Analyst erwartet nun steigende Schätzungen von Analysten für das Ergebnis je Aktie im unteren einstelligen Prozentbereich. Zudem wies er auf die Ankündigung verstärkter Aktienrückkäufe hin./ck/rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:06 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:10 / BST

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