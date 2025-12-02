Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
|
02.12.2025 10:19:39
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Bayer auf 'Neutral' - Ziel 25 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Neutral" belassen. Die Unterstützung des obersten Anwalts der US-Regierung (Solicitor General) dafür, dass der Supreme Court ein Glyphosat-Urteil gegen Bayer zur Prüfung annehmen soll, sei ein wichtiger Schritt in der Eindämmung des Glyphosat-Themas, schrieb Richard Vosser am Dienstag. Die Aktien dürften etwas vom möglicherweise sinkenden Rückstellungsbedarf vorwegnehmen. Sie dürften sich um 10 bis 15 Prozent besser als der Markt schlagen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 07:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 07:08 / GMT
