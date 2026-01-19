Bayer Aktie

Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

19.01.2026 07:34:38

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Bayer auf 'Overweight' - Ziel 50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Dass der Oberste Gerichtshof der USA den Glyphosat-Fall "Durnell" nun tatsächlich zur Prüfung angenommen habe, sei ein weiterer wichtiger Schritt, die Rechtstreitigkeiten um den Unkrautvernichter beizulegen, schrieb Richard Vosser am Sonntagabend. Die Bayer-Aktien dürften wegen der Aussicht auf sinkende Rückstellungen um etwa 5 Prozent steigen. Den nächsten Impulsgeber sieht Vosser am 5. Februar in der Präsentation der Phase-III-Studiendaten des Gerinnungshemmers Asundexian anlässlich der Internationalen Schlaganfall-Konferenz (ISC). Er rechnet mit guten Ergebnissen, weshalb er die Aktien weiter mit dem Stempel "Positive Catalyst Watch" versieht./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2026 / 20:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:15 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

