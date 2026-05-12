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Bayer Aktie

Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

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12.05.2026 10:19:38

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Bayer auf 'Overweight' - Ziel 50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse des ersten Quartals seien stark, schrieb Richard Vosser am Dienstagmorgen. Aufgrund nachlassenden Gegenwind auf der Währungsseite rechnet er mit einem Anstieg der Markterwartungen um 2 bis 3 Prozent./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:32 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 07:32 / BST

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