Bayer Aktie
WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
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23.11.2026 08:19:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Bayer auf 'Overweight' - Ziel 61 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Overweight" belassen. Die richterliche Genehmigung des Glyphosat-Sammelvergleichs sei ein weiterer Schritt, den finanziellen Schaden des Themas einzudämmen, schrieb Richard Vosser am Sonntag. Er rechnet mit einer Outperformance der Aktie um rund 5 Prozent am Montag./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2026 / 21:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 00:15 / GMT
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