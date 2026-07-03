BBVA Aktie

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WKN: 875773 / ISIN: ES0113211835

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03.07.2026 18:34:38

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt BBVA auf 'Overweight' - Ziel 23,40 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BBVA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 23,40 Euro belassen. Die Befürchtung von Anlegern hinsichtlich eines Einlagenkriegs unter spanischen Banken sei übertrieben, schrieb Marta Sanchez Romero in einer am Freitag vorliegenden Studie zu Finanzinstituten dieses Landes. Dabei verwies sie unter anderem auf die Kreditvergabe im spanischen Privatsektor sowie auf den Einlagenanstieg und die Einlagenüberschüsse. Sie bleibe daher für die Aktien von BBVA, Bankinter und CaixaBank optimistisch./ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 16:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 16:09 / BST

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