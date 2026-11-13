Bechtle Aktie

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WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703

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13.11.2026 13:11:38

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Bechtle auf 'Neutral' - Ziel 38 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bechtle nach Zahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Neutral" belassen. Die finalen Resultate des IT-Dienstleisters hätten den zuvor vorgelegten Eckdaten entsprochen, schrieb Joseph George am Freitag. Die Nachfrage bleibe groß, doch der Free Cashflow werde beeinträchtigt durch hohe Lagerbestände./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 07:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 07:22 / GMT

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13.11.26 Bechtle Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Bechtle AG 34,02 -0,87% Bechtle AG

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