Bechtle Aktie
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
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13.11.2026 13:11:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Bechtle auf 'Neutral' - Ziel 38 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bechtle nach Zahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Neutral" belassen. Die finalen Resultate des IT-Dienstleisters hätten den zuvor vorgelegten Eckdaten entsprochen, schrieb Joseph George am Freitag. Die Nachfrage bleibe groß, doch der Free Cashflow werde beeinträchtigt durch hohe Lagerbestände./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 07:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 07:22 / GMT
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Nachrichten zu Bechtle AG
|
13.11.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Bechtle auf 'Neutral' - Ziel 38 Euro (dpa-AFX)
|
13.11.26
|EQS-News: Bechtle delivers double-digit growth in business volume and EBT, raises 2026 forecast again (EQS Group)
|
13.11.26
|EQS-News: Bechtle steigert Geschäftsvolumen und EBT zweistellig und erhöht erneut Prognose für 2026 (EQS Group)
|
11.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX verbucht mittags Gewinne (finanzen.at)
|
11.11.26
|TecDAX-Titel Bechtle-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Bechtle von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
10.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
10.11.26
|TecDAX aktuell: TecDAX präsentiert sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
09.11.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX steigt (finanzen.at)
Analysen zu Bechtle AG
|13.11.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|13.11.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|13.11.26
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.11.26
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|06.11.26
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|06.11.26
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Bechtle AG
|34,02
|-0,87%
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