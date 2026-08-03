Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
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03.08.2026 15:49:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Beiersdorf auf 'Neutral' - Ziel 80 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf nach Zahlen und einer Gewinnwarnung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Die reduzierten Jahresziele des Konsumgüterkonzerns lägen deutlich unter den Erwartungen und dürften zu merklich sinkenden Konsensschätzungen führen, schrieb Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 13:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 13:30 / BST
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Nachrichten zu Beiersdorf AG
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15:58
|XETRA-Handel: LUS-DAX am Montagnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
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15:58
|Freundlicher Handel: DAX klettert (finanzen.at)
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15:49
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Beiersdorf auf 'Neutral' - Ziel 80 Euro (dpa-AFX)
|
15:22
|Jefferies & Company Inc.: Beiersdorf-Aktie erhält Hold (finanzen.at)
|
15:08
|ROUNDUP: Beiersdorf senkt nach Ergebnisrückgang Jahresprognose - Aktie sinkt (dpa-AFX)
|
15:07
|Beiersdorf-Analyse: Underperform-Bewertung von RBC Capital Markets für Aktie (finanzen.at)
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15:04
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Beiersdorf auf 'Outperform' - Ziel 95 Euro (dpa-AFX)
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14:49
|Outperform-Note für Beiersdorf-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research (finanzen.at)
Analysen zu Beiersdorf AG
|14:47
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:33
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:19
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|13:55
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:47
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:33
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:19
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|13:55
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:55
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|24.06.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|24.06.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|25.05.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|22.05.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|14:19
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|21.04.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|14:47
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:33
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Beiersdorf Equal Weight
|Barclays Capital
|30.06.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|Beiersdorf AG
|79,90
|-0,99%
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