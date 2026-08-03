Beiersdorf Aktie

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WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

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03.08.2026 15:49:38

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Beiersdorf auf 'Neutral' - Ziel 80 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf nach Zahlen und einer Gewinnwarnung auf "Neutral" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Die reduzierten Jahresziele des Konsumgüterkonzerns lägen deutlich unter den Erwartungen und dürften zu merklich sinkenden Konsensschätzungen führen, schrieb Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 13:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2026 / 13:30 / BST

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14:47 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
14:33 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
14:19 Beiersdorf Underperform RBC Capital Markets
13:55 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
22.07.26 Beiersdorf Neutral JP Morgan Chase & Co.
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