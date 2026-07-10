BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
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10.07.2026 20:34:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt BMW auf 'Overweight' - Ziel 82 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach einer Veranstaltung für Analysten vor den Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Die Münchener hätten eine gute Nachfrage nach der "Neuen Klasse" festgestellt, schrieb Jose M Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Auftragsbuch für das Modell iX3 nähere sich der Marke von 100.000 Fahrzeugen. Dynamisch entwickele sich das Geschäft mit Elektrofahrzeugen in Europa./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 17:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 17:36 / BST
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