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Boeing Aktie

Boeing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

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28.07.2026 16:49:39

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Boeing auf 'Overweight' - Ziel 270 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Boeing nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 270 US-Dollar belassen. Die Resultate des Flugzeugbauers seien erneut ereignisarm gewesen, und das komme dem Unternehmen entgegen, schrieb Seth M. Seifman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für Boeing sei es nach wie vor von größter Bedeutung, weiterhin auf höhere Produktionsraten, Auslieferungen und Barmittelzuflüsse hinzuarbeiten sowie die Zertifizierungen für die Modelle 737 und 777 sicherzustellen./la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 09:10 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 09:10 / EDT

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