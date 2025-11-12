Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|
12.11.2025 11:04:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Brenntag auf 'Underweight' - Ziel 45,40 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag (Brenntag SE) nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 45,40 Euro auf "Underweight" belassen. Das Zahlenwerk sei schwach und spiegele somit anhaltende konjunkturzyklische und strukturelle Schwächen im breiteren Chemiesektor wider, schrieb Chetan Udeshi in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Allerdings liege das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) um 10 Prozent über seiner Annahme und um 2 Prozent über der Konsensschätzung./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 06:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 06:56 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Brenntag SEmehr Nachrichten
|
15:58
|Schwacher Handel: So steht der LUS-DAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Frankfurt: DAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
12.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
12.11.25
|XETRA-Handel: LUS-DAX beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12.11.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Mittwochnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12.11.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen am Mittwochnachmittag zu (finanzen.at)
|
12.11.25
|Freundlicher Handel: LUS-DAX-Anleger greifen mittags zu (finanzen.at)
|
12.11.25
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.at)