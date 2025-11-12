Brenntag Aktie

12.11.2025 11:04:38

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Brenntag auf 'Underweight' - Ziel 45,40 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Brenntag (Brenntag SE) nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 45,40 Euro auf "Underweight" belassen. Das Zahlenwerk sei schwach und spiegele somit anhaltende konjunkturzyklische und strukturelle Schwächen im breiteren Chemiesektor wider, schrieb Chetan Udeshi in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Allerdings liege das bereinigte operative Ergebnis (Ebita) um 10 Prozent über seiner Annahme und um 2 Prozent über der Konsensschätzung./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 06:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 06:56 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

