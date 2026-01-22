ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Carl Zeiss Meditec auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach einer Gewinnwarnung auf "Underweight" mit einem Kursziel von 35,10 Euro belassen. Nach den gesenkten Zielvorgaben des Herstellers von Medizintechnik für 2025/26 müssten die Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) nun um rund zehn Prozent sinken, schrieb David Adlington in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Spätestens mit den im Mai anstehenden Halbjahreszahlen sollte das Unternehmen neue Ziele formulieren./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 10:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 10:19 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------