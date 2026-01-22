Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
|
22.01.2026 12:49:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Carl Zeiss Meditec auf 'Underweight'
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach einer Gewinnwarnung auf "Underweight" mit einem Kursziel von 35,10 Euro belassen. Nach den gesenkten Zielvorgaben des Herstellers von Medizintechnik für 2025/26 müssten die Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) nun um rund zehn Prozent sinken, schrieb David Adlington in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Spätestens mit den im Mai anstehenden Halbjahreszahlen sollte das Unternehmen neue Ziele formulieren./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 10:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 10:19 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
|
22.01.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
22.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
22.01.26
|XETRA-Handel: Börsianer lassen TecDAX steigen (finanzen.at)
|
22.01.26
|Gewinne in Frankfurt: So entwickelt sich der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
22.01.26
|AKTIE IM FOKUS 2: Carl Zeiss auf Zehnjahrestief nach schwachen Geschäftssignalen (dpa-AFX)
|
22.01.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Carl Zeiss Meditec auf 'Underweight' (dpa-AFX)
|
22.01.26
|ROUNDUP/Quartal schwach: Carl Zeiss Meditec verabschiedet sich von Jahresziel (dpa-AFX)
|
22.01.26
|KORREKTUR: Carl Zeiss Meditec: Jahresziel wird wohl nicht erreicht (dpa-AFX)
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.10.25
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|20.01.26
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|15.12.25
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Carl Zeiss Meditec AG
|29,42
|-17,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEntspannung im Grönland-Streit: ATX schließt nach Rekordhoch weit im Plus -- DAX beendet Handel fester -- Wall Street schlussendlich freundlich -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Donnerstag zu. An der Wall Street ging es nach oben. Am Donnerstag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.