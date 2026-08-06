Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
|
06.08.2026 10:34:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Carl Zeiss Meditec nach Zahlen auf 'Underweight'
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 21,70 Euro auf "Underweight" belassen. Das dritte Geschäftsquartal habe die Erwartungen verfehlt, wenn man Zollrückerstattungen herausrechne, schrieb David Adlington am Donnerstag nach dem Bericht. Es sei recht wahrscheinlich, dass die Jenaer letztlich am unteren Ende der Jahresziele landeten./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:18 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:18 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
|
06.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX steigt schlussendlich (finanzen.at)
|
06.08.26
|Handel in Frankfurt: SDAX beendet den Donnerstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.08.26
|Börse Frankfurt: TecDAX legt zu (finanzen.at)
|
06.08.26
|Börse Frankfurt: SDAX am Donnerstagmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
06.08.26
|AKTIE IM FOKUS: Carl Zeiss nach Zahlen deutlich im Minus (dpa-AFX)
|
06.08.26
|WDH/ROUNDUP: Carl Zeiss Meditec verdient deutlich weniger - China belastet (dpa-AFX)
|
06.08.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Carl Zeiss Meditec nach Zahlen auf 'Underweight' (dpa-AFX)
|
06.08.26
|TecDAX-Titel Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätte eine Investition in Carl Zeiss Meditec von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|07.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.01.26
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|15.01.26
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|07.08.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Carl Zeiss Meditec Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.26
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Carl Zeiss Meditec AG
|29,70
|1,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.