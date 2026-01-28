Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|
28.01.2026 21:04:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Continental auf 'Overweight' - Ziel 74 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental auf "Overweight" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Mit größeren Änderungen der Marktschätzungen für den Reifenhersteller sollte man nicht rechnen, schrieb Akshat Kacker am Mittwoch nach der Telefonrunde von Continental mit Analysten angesichts der bevorstehenden Geschäftszahlen./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 17:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 17:43 / GMT
Analysen zu Continental AG
