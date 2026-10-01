ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Continental auf 'Overweight' - Ziel 78 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Continental nach einer Analystenveranstaltung anlässlich der anstehenden Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Mit seiner Prognose für die Ebit-Marge des Reifenherstellers liege er zwar etwas unter der Markterwartung, schrieb Jose M Asumendi in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Profitabilität könnte aber durchaus auch höher als gedacht ausfallen, da der September der stärkste Monat des Quartals gewesen sei, Continental stark im Winterreifenmarkt engagiert sei und sich der Produktmix durch Hochleistungsreifen sowie die Vertriebskanalstruktur positiv auswirke./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 20:05 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 20:07 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------