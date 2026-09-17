Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
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17.09.2026 13:58:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Daimler Truck auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Overweight" belassen. Gespräche auf der IAA Transportation in Hannover hätten positive Signale für den Absatz schwerer Lkw in Europa und Nordamerika ergeben, schrieb Analyst Jose Asumendi am Donnerstag. Er rechnet daher mit einem recht starken zweiten Halbjahr. Asumendis Highlight des Tages auf der Messe war Daimler Truck. Der Konzern dürfte dank eines stark verbesserten Geschäfts in Nordamerika bereits im dritten Quartal zweistellige Margen erzielen. Die Dynamik dürfte ins vierte Quartal herein sehr stark bleiben. Gegen starke chinesische Konkurrenz in Europa sieht sich Daimler-Truck-Chefin Karin Rådström mit dem eigenen Portfolio gut gerüstet./ag/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 00:50 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / 00:50 / BST
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