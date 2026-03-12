Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|
12.03.2026 09:34:39
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Daimler Truck auf 'Overweight' - Ziel 47 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Overweight" belassen. Das vierte Quartal sei robust gewesen, schrieb der Experte Akshat Kacker am Donnerstag in seiner ersten Einschätzung der vorgelegten Resultate. Die für 2026 ausgesprochene Zielspanne für das operative Konzernergebnis (Ebit) liege aber im Mittelwert unter dem Analystenkonsens, gab er zu bedenken./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:23 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Daimler Truck
|
12.03.26
|Overweight für Daimler Truck-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse (finanzen.at)
|
12.03.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Daimler Truck auf 'Buy' - Ziel 50 Euro (dpa-AFX)
|
12.03.26
|ROUNDUP 2: Daimler Truck kämpft weiter mit US-Markt - Aktie weiter erholt (dpa-AFX)
|
12.03.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: So bewegt sich der LUS-DAX mittags (finanzen.at)
|
12.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX mittags leichter (finanzen.at)
|
12.03.26
|AKTIE IM FOKUS: Daimler Truck dreht auf - Solides Quartal und Aufträge positiv (dpa-AFX)
|
12.03.26
|Analyse: Bernstein Research vergibt Underperform an Daimler Truck-Aktie (finanzen.at)
|
12.03.26
|Daimler Truck-Aktie erhält von RBC Capital Markets Bewertung: Outperform (finanzen.at)
Analysen zu Daimler Truck
|12.03.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|12.03.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|12.03.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|12.03.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|12.03.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|12.03.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|Daimler Truck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|10.03.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|24.02.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|22.01.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|16.01.26
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.26
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
|08.01.26
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Daimler Truck
|43,56
|3,84%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich schwächer -- Verluste an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex verabschiedeten sich am Donnerstag mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen bewegten sich auf rotem Terrain. Die asiatischen Börsen präsentierten sich am Donnerstag mit Verlusten.