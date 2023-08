ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Daimler Truck auf 'Overweight' - Ziel 48 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck nach detaillierten Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der Lkw-Hersteller habe ein insgesamt starkes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Er verwies dabei auf prozentual zweistellige Gewinnspannen und deutliche Fortschritte bei der Verbesserung der bereinigten Rentabilität./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2023 / 06:32 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.08.2023 / 06:47 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------