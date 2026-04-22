Danone Aktie
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
|
22.04.2026 12:34:39
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Danone auf 'Overweight' - Ziel 90 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - JPMorgan hat Danone nach Quartals-Umsatzzahlen und der anschließenden Telefonkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Das Management des Lebensmittelkonzerns habe die Jahresziele bestätigt und eine Geschäftsbeschleunigung im weiteren Jahresverlauf in Aussicht gestellt, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Ungeachtet des Vertrauens der Franzosen in eine Erholung befürchte sie aber, dass das angestrebte vergleichbare Wachstum für das zweite Quartal nach unten revidiert werden müsse. Auch die Margenverbesserung im Vergleich zum Vorjahr könnte moderater ausfallen als avisiert./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 08:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 08:47 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Danone S.A.
|
23.04.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
23.04.26
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
23.04.26
|Börse Europa in Rot: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag (finanzen.at)
|
23.04.26
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zum Start schwächer (finanzen.at)
|
22.04.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
22.04.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 verliert (finanzen.at)
|
22.04.26
|Gesundheitsgeschäft beflügelt Danone: Aktie zeigt sich positiv (dpa-AFX)
|
22.04.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Danone auf 'Overweight' - Ziel 90 Euro (dpa-AFX)
Analysen zu Danone S.A.
|23.04.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Danone Buy
|UBS AG
|23.04.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.04.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Danone Buy
|UBS AG
|23.04.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.04.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Danone Buy
|UBS AG
|22.04.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.04.26
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|23.04.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|23.02.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|04.02.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|26.01.26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.04.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.02.26
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Danone S.A.
|67,88
|0,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich uneins -- DAX beendet Handelswoche knapp im Minus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die US-Börsen zeigten sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.