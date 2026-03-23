Delivery Hero Aktie

Delivery Hero für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.03.2026 10:49:38

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Delivery Hero auf 'Overweight' - Ziel 28 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Delivery Hero nach der Ankündigung des Verkaufs von Foodpanda in Taiwan mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Dies sei Folge zunehmenden Drucks der Aktionäre, durch Veräußerungen Wert zu schöpfen, sowie des Ende 2025 angekündigten strategischen Überprüfungsprozesses durch das Management, schrieb Marcus Diebel am Montag. Dies sei nun der "erste Meilenstein". Der Preis von 600 Millionen US-Dollar in bar, den die Grab Holding zahlen wolle, sei "solide" und liege deutlich über den Markterwartungen. Sein Kursziel könnte dadurch um weitere zwei Euro steigen./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 08:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 08:14 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Delivery Hero

mehr Nachrichten