Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
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23.03.2026 10:49:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Delivery Hero auf 'Overweight' - Ziel 28 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Delivery Hero nach der Ankündigung des Verkaufs von Foodpanda in Taiwan mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Overweight" belassen. Dies sei Folge zunehmenden Drucks der Aktionäre, durch Veräußerungen Wert zu schöpfen, sowie des Ende 2025 angekündigten strategischen Überprüfungsprozesses durch das Management, schrieb Marcus Diebel am Montag. Dies sei nun der "erste Meilenstein". Der Preis von 600 Millionen US-Dollar in bar, den die Grab Holding zahlen wolle, sei "solide" und liege deutlich über den Markterwartungen. Sein Kursziel könnte dadurch um weitere zwei Euro steigen./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 08:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 08:14 / GMT
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