Deutsche Börse Aktie
WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
|
22.01.2026 07:49:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Deutsche Börse auf 'Overweight' - Ziel 298 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse nach der geplanten Übernahme der Fondsplattform Allfunds mit einem Kursziel von 298 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Enrico Bolzoni rechnet mit einem prozentual hohen einstelligen Gewinnbeitrag durch die Fondsplattform, wie er am Mittwochabend schrieb./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 23:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 00:15 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Analysen zu Deutsche Börse AG
|22.01.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Börse AG
|214,00
|1,37%
