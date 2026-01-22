Deutsche Börse Aktie

Deutsche Börse für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

22.01.2026 07:49:38

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Deutsche Börse auf 'Overweight' - Ziel 298 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Börse nach der geplanten Übernahme der Fondsplattform Allfunds mit einem Kursziel von 298 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Enrico Bolzoni rechnet mit einem prozentual hohen einstelligen Gewinnbeitrag durch die Fondsplattform, wie er am Mittwochabend schrieb./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 23:25 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 00:15 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

Analysen zu Deutsche Börse AG

22.01.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG
22.01.26 Deutsche Börse Hold Jefferies & Company Inc.
22.01.26 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
20.01.26 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel

Deutsche Börse AG 214,00 1,37% Deutsche Börse AG

